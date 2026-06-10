Herido un conductor al empotrar su coche contra una farola frente a la Policía Local de Lorca

Hacia las 19:56 horas, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertaba de un aparatoso accidente de tráfico en Lorca. Según el aviso, un turismo se había salido de la vía y había terminado empotrado contra una farola situada frente a la Comisaría de la Policía Local del municipio.

El siniestro movilizó de inmediato a efectivos de la Policía Local de Lorca, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, los servicios de emergencia comprobaron que el conductor, único ocupante del vehículo, había resultado herido. Aunque presentaba diversos traumatismos, no había quedado atrapado en el interior del coche, lo que facilitó la intervención de los equipos de rescate y asistencia.

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Tras ser atendido en el lugar del accidente por los sanitarios del 061, el herido fue trasladado al Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca para una valoración más exhaustiva y tratamiento de las lesiones sufridas.