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Golpe al cultivo de marihuana en un operativo con más de 80 agentes en Cartagena

La redada se lleva a cabo en el barrio de Los Mateos

Plantación de marihuana hallada durante una redada en Los Mateos, Cartagena

Plantación de marihuana hallada durante una redada en Los Mateos, Cartagena

L.O.

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Juana Martínez

Juana Martínez

Más de 80 agentes pertenecientes a Unidades de Policía Judicial, Científica, Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria participan este miércoles en un operativo en el barrio de Los Mateos, en Cartagena, contra el cultivo de marihuana en interiores.

El despliegue se está desarrollando en las calles Corbeta, Dos Hermanos y San Bartolomé del barrio cartagenero de Los Mateos, según informa la Policía Nacional. Los agentes se encuentran registrando varias viviendas de la zona.

Por el momento, en una de ellas se ha llado un cultivo 'indoor' con decenas de plantas de marihuana.

El cultivo de cannabis en interiores recrea artificialmente las condiciones ambientales para el desarrollo de la planta. A diferencia del cultivo exterior, en este tipo de plantaciones se controla la luz, la temperatura, la humedad y la ventilación para obtener cosechas durante todo el año.

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(Habrá ampliación)

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