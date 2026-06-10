Conato de motín en la cárcel de Campos del Río: lanzan objetos ardiendo desde las ventanas

El sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha denunciado “graves incidentes” ocurridos en la tarde y la noche del pasado lunes 8 de junio en el módulo 2 del Centro Penitenciario Murcia II, ubicado en Campos del Río. Según la organización, los hechos comenzaron alrededor de las 19.00 horas, cuando un grupo de aproximadamente cincuenta internos protagonizó un plante al negarse a acudir a la cena y, posteriormente, a regresar a sus celdas.

De acuerdo con la versión difundida por TAMPM, el origen del incidente estuvo en la intervención de varios funcionarios para corregir la actitud de algunos internos que, según el sindicato, se estaban burlando y realizando gestos obscenos hacia una funcionaria del centro.

La organización sostiene que la situación se prolongó durante cerca de dos horas y que pudo reconducirse gracias a la actuación y la capacidad negociadora de los jefes de servicio. TAMPM afirma que "tres de los principales instigadores fueron aislados con el objetivo de evitar que el plante derivara en un motín".

El sindicato asegura, no obstante, que los incidentes continuaron durante la noche, con la quema de ropa y colchones y el lanzamiento al exterior de objetos ardiendo desde las ventanas del departamento.

TAMPM vincula estos episodios con la situación de masificación y hacinamiento que, según denuncia, sufre Murcia II. La organización sostiene que el cierre prolongado de varios departamentos por falta de recursos presupuestarios "dificulta una adecuada clasificación interior de los internos y favorece el aumento de la conflictividad y de la violencia dentro del centro".

El sindicato recuerda además que hace un año solicitó al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, la implantación de incentivos económicos para los funcionarios destinados en los módulos más conflictivos y con mayor carga de trabajo. Según TAMPM, esa petición no ha recibido respuesta hasta la fecha.

La organización también alerta de lo que considera un cambio de escenario en los centros penitenciarios españoles, que relaciona con un incremento de los problemas de convivencia, extorsiones y coacciones entre internos. Por ello, reclama una respuesta “decidida” por parte del Ministerio del Interior.

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TAMPM concluye que los funcionarios de prisiones continúan desarrollando su labor con profesionalidad y dedicación, pero denuncia que no pueden seguir haciéndolo en lo que califica como condiciones de “abandono institucional”.