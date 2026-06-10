Alarma por la proliferación de matrículas falsificadas y robos de vehículos en la Vega Media

Los Cuerpos de Seguridad interceptan cada vez más en la Vega Media vehículos cuyas matrículas o bastidores han sido manipulados, indican fuentes policiales. Tras estos ilícitos estarían, explican las mismas fuentes, grupos organizados que trabajan no solo en la Región de Murcia o en España, sino a nivel internacional: por Europa.

La mayoría de casos se están dando en el municipio de Molina de Segura, donde los especialistas de la Unidad de Documentoscopia (UDOC) de la Policía Local no dan abasto. Hace apenas unos días, estos profesionales, con el apoyo de agentes de proximidad, interceptaban y recuperaban en las calles de esta ciudad un turismo sospechoso: un vehículo cuyo número de bastidor auténtico figuraba como robado. El hombre que iba al volante del coche fue detenido como presunto autor de un delito de falsedad documental, así como por robo de vehículo.

Sin embargo, no quedó ahí el asunto: el arrestado aseguró que que el automóvil se lo había vendido otro sujeto, el cual fue localizado en las inmediaciones. Cuando procedieron a su identificación, los agentes descubrieron que tenía en vigor una orden de busca y captura por parte de un juzgado, por lo cual fue detenido.

Solo días antes, especialistas de la UDOC detectaron en la principal ciudad de la Vega Media un vehículo con placas y permiso de circulación falsos de Ucrania. Entonces, redactaron diligencias porun delito de falsedad documental. El coche en cuestión, un BMW, acabó en el depósito municipal.

En el marco de este tipo de investigaciones, los profesionales policiales inspeccionan a fondo los vehículos que van interceptando, los cuales suelen tener borrado el número de bastidor. Las gestiones policiales posteriores permiten averiguar de qué país procede originalmente el automóvil (los hallaron ya de Francia y hasta de Rumanía) y se determina tanto su situación legal como su procedencia exacta.