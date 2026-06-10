Un accidente en la A-7 a su paso por Santomera deja dos heridos y retenciones
El alcance ha ocurrido en el en el kilómetro 560 de la autovía, en sentido Almería
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E.P.
Un accidente por alcance en el que se han visto implicados cuatro vehículos este lunes por la mañana en el kilómetro 560 de la A-7 en sentido Almería, a su paso por Santomera, ha provocado retenciones que han llegado casi hasta la provincia de Alicante, según ha informado la Guardia Civil.
Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del 061 para atender a dos personas que han resultado heridas.
El accidente ha afectado a todos los carriles, provocando tráfico lento.
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