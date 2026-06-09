Fijan la vista para decidir si el condenado por el crimen de Halloween de Murcia sale de la cárcel

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia celebrará el próximo día 25 de junio una vista en la cual la familia de Gaspar, el hombre que murió tras recibir una cuchillada en el corazón en un bar de la población murciana de Santa Cruz en Halloween de hace tres años, pedirá a este órgano superior que se repita el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial contra el vecino de La Arboleja que dio muerte a la víctima, Pedro A. B.

La vista servirá para poner sobre la mesa no solo el recurso de la acusación particular, sino también el del Ministerio Público. Cabe recordar que el jurado popular consideró que Pedro no era un asesino, sino un homicida. Su condena: 8 años de cárcel.

Tanto la Fiscalía como la familia del difunto defendieron que lo que pasó en aquel bar fue un asesinato y no un homicidio. El Ministerio Público, además, precisó en su recurso que la atenuante de reparación del daño no se tendría que haber aplicado.

Por otro lado, el próximo 7 de julio hay fijada otra vista: aquella en la que se decidirá si Pedro A. B. puede salir en libertad, si se le computa el tiempo de preventiva ya pasado. Este hombre lleva en prisión provisional desde que fue detenido, horas después del crimen. Un crimen que él nunca negó haber cometido. «Soy antiviolencia total», dijo en una de las sesiones del juicio. Esta vista será en la Audiencia Provincial de Murcia, el tribunal que sentenció a esta persona.

Una sola puñalada en el corazón

Fue una sola cuchillada letal en el interior del Mamy Blue. Ahí se conocieron y estuvieron bebiendo Pedro, su amigo Francisco y Gaspar. Francisco y Gaspar empezaron a reñir, la pelea fue subiendo de tono y, en un momento dado, Pedro intervino, sacó un cuchillo y se lo clavó a la víctima en el corazón. Acto seguido, se fue del bar. El crimen fue captado por cámaras de seguridad.

Aunque en este caso no había duda sobre la autoría (el procesado admitió desde un principio que él había dado muerte a Gaspar), sí sobre las circunstancias. No es lo mismo un asesinato que un homicidio. La diferencia está en el Código Penal y en los años a pasar entre rejas una vez hay veredicto y condena.