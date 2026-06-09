El detenido por matar a golpes a su vecino en Fortuna fue a la cárcel por primera vez en el año 2000

Juan Antonio A. T., el hombre detenido y encarcelado por matar a golpes a un vecino del municipio de Fortuna que lo denunció por robarle en su casa a finales de 2025, tiene en su currículum más de 20 años de actividad delictiva, indican fuentes cercanas al caso.

En concreto, la primera vez que el sujeto dio con sus huesos en el penal de Sangonera (donde se halla internado actualmente, en régimen de prisión provisional por el homicidio) fue hace 26 años, en el año 2000, apuntan las mismas fuentes.

Por ejemplo, en el año 2004 fue encerrado por un delito de lesiones, mientras que cuatro años después, en 2008, fue a la penitenciaría por robo. A su abultado historial delictivo suma, desde la primavera del presente 2026, el homicidio.

El sospechoso, al cual no fue necesario ponerle un ‘preso sombra’ se encuentra en el módulo 2, que es donde ingresan los reos multireincidentes. Se trata de una de las zonas de la prisión en la que hay más problemas, precisan las mismas fuentes. No obstante, él, en principio, está tranquilo.

Fue a finales de abril cuando, tras el aviso de varios residentes de Fortuna que llevaban tiempo sin saber nada de su paisano, agentes de Prevención de Seguridad Ciudadana fueron al domicilio de la víctima. Ahí encontraron el cadáver, en descomposición y con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta.

Los profesionales de la Policía Judicial estrecharon el cerco sobre Juan Antonio rápidamente, nada más descubrir que el finado lo había denunciado, meses antes, por asaltar su morada. De hecho, había una citación judicial en la cual al sospechoso se le citaba para declarar, en calidad de investigado, el 22 de abril, un día antes de que se le perdiese la pista a la víctima.

Agentes fuertemente armados entran en la casa aislada en el campo para detener al presunto homicida. / Guardia Civil

Así las cosas, dos decenas de efectivos de la Benemérita fuertemente armados irrumpieron a primera hora de la mañana en una propiedad, ubicada en medio del campo y aislada, para capturarlo. Llevaron perros adiestrados y encontraron, en el lugar, el móvil que pertenecía al vecino muerto.

Tercer crimen del año

El que presuntamente cometió Juan Antonio sería el tercer crimen del año en la Región. El primero fue en enero y costó la vida a Francisco, alias Paco 'El Pachequero', el vecino de 41 años que se desangró en la puerta de su casa de El Algar, en Cartagena , tras recibir un tiro en la pierna. Quienes lo mataron, huyeron.

El segundo crimen (del cual oficialmente no se ha dicho casi nada) fue el que segó la vida del hombre asesinado y enterrado en una finca de Librilla, cuyo cuerpo fue descubierto en marzo y llevaba pocos días muerto cuando fue hallado. La autoridad judicial ordenó que las actuaciones de este asunto fuesen declaradas secretas.