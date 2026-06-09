Alarma al incendiarse en Mazarrón una clínica veterinaria pegada a una tienda con productos inflamables

Los hechos tuvieron lugar sobre las diez menos cuarto de la noche, en la avenida Doctor Meca del municipio costero de Mazarrón, donde saltó la voz de alarma: había llamas en la fachada de una clínica veterinaria. Se había desatado un incendio y se precisaba de ayuda con urgencia, explican fuentes policiales.

Los primeros en llegar al escenario fueron, como suele ser habitual, agentes de la Policía Local. Lo hicieron en el vehículo con el que en ese momento se hallaban de patrulla por las calles de la localidad. Al ver las llamas en el exterior del establecimiento, actuaron: los propios efectivos sofocaron el fuego, empleando para ello un extintor.

Un agente sofoca las llamas en la fachada del negocio. / L. O.

La rápida actuación policial frenó lo que podía haberse convertido en un suceso de mayor calibre, puesto que el fuego amenazaba con extenderse al negocio colindante a la clínica, una tienda que, al ser de pinturas, contenía numerosos productos inflamables. De haberse propagado el incendio, estos podrían haber explotado.

Podría haber sido una tragedia, pero se quedó en un susto. Algunos vecinos grabaron la intervención de los agentes, tras los cuales se desplazaron al lugar efectivos de los Bomberos del Consorcio, así como miembros de la Guardia Civil, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.

En cuanto al origen del incendio, la hipótesis que está sobre la mesa es que se trató de un cortocircuito. Cuando se inició el fuego, la clínica se encontraba cerrada al público, sin nadie en su interior, esto es, no se registraron daños personales.