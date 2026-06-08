Muere un hombre cuando se bañaba en el mar en la playa de Puntas de Calnegre de Lorca

Un hombre de 54 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, perdía la vida este lunes, por causas que se investigan, cuando se bañaba en el mar en una playa perteneciente al litoral del municipio de Lorca, indican fuentes sanitarias y policiales.

Ocurría este lunes por la tarde, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias recibía el aviso: varias personas habían sacado del agua a una persona, en una zona de Puntas de Calnegre, pero el bañista se encontraba inconsciente y precisaba de ayuda sanitaria con urgencia. Al ver que no respondía, algunos de los presentes procedieron a praticar al varón maniobras de reanimación cardiopulmonar, informa el 112 en su web.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, efectivos del Instituto Armado y miembros de Protección Civil, así como una ambulancia del 061, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar el deceso. Se da la circunstancia de que en esta playa, por el momento, no hay socorristas.

Se alertó al forense y al juez de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver. Los restos mortales fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, para que la autopsia corrobore de qué murió esta persona.

Según las primeras hipótesis, el bañista pudo sufrir una indisposición previa que llevó al desvanecimiento, el cual, al producirse en el agua, dio lugar al fatal desenlace. Del caso se hace cargo la Guardia Civil, Cuerpo competente para asumir las pesquisas.

La Región de Murcia registró un total de 18 muertes por ahogamiento en espacios acuáticos durante el año 2025, según las cifras que maneja la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. A nivel nacional, el ejercicio cerró con 472 fallecidos por esta causa, lo que representó el segundo año más trágico de la década en el país.