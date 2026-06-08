Detienen en Murcia a un violento ladrón que siguió a un vecino de 88 años hasta el portal de su casa y lo tiró al suelo para robarle

Un joven ha sido detenido tras agredir en Murcia a un vecino de 88 años para robarle la riñonera. El octogenario se encontraba en el portal de su vivienda cuando el sospechosos lo empujó hasta derribarlo para sustraerle la riñonera que llevaba en la cintura, indican fuentes policiales.

La Policía Nacional informó, a través de una nota de prensa, de que este ladrón había sido detenido 45 veces con anterioridad por la comisión de infracciones de todo tipo, pese a lo cual se encontraba en libertad.

Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día: sobre las cinco de la tarde, en una calle situada en el barrio de La Flota del casco urbano de la capital de la Región. El sospechoso siguió al vecino y, una vez en el rellano del edificio, pudo "empujarlo por la espalda hasta caer al suelo forcejeando para sustraerle la riñonera que portaba, huyendo finalmente del lugar sin lograr su objetivo", destaca la nota policial.

Como consecuencia de la agresión la víctima sufrió lesiones de diversa consideración de las que tuvo que ser asistido en un centro hospitalario, detalló el Cuerpo en su comunicado. Los agentes describen que el detenido utilizó "extrema violencia" para tratar de conseguir la riñonera de la víctima, con lo que llevaba en su interior.

La investigación

Arrancó entonces la investigación, que tuvo su base, principalmente, en el testimonio del octogenario, que sobrevivió y pudo declarar ante los investigadores cómo era el ladrón que le había asaltado. Asimismo, los policías visualizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, para comprobar si habían captado la escena o algo que llevase a la identificación del sujeto.

Finalmente, el sospechoso fue detenido en la calle Pablo VI Murcia, esto es, en el Polígono de La Paz. Según indicaron fuentes cercanas a la investigación, no se descarta que el individuo se desplazase a esa zona para adquirir sustancias estupefacientes.

Ya está en la cárcel. Ahí lo mandó la autoridad judicial de Guardia, al considerar que era el autor de un robo con violencia en grado de tentativa. Según apuntaron a este diario fuentes cercanas a la investigación, el sospechoso es un joven de 28 años de edad.