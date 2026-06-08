Cuatro delincuentes pegan una paliza a un hombre en Torre Pacheco tras una discusión de tráfico: lo tiran al suelo y le roban 300 euros y el móvil

Cuatro sujetos, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos después de emprenderla a patadas y puñetazos contra un hombre en Torre Pacheco tras una discusión de tráfico. Al afectado lo tiraron al suelo y le robaron 300 euros y el móvil que portaba, informó la Guardia Civil en una nota.

La denominada operación 'Escénico' se inició en mayo, cuando la Benemérita "tuvo noticia de un altercado, ocurrido en una céntrica calle del municipio" en el cual "un vecino de la localidad había sido agredido por un grupo de jóvenes después de tener un incidente de tráfico", detalla el Cuerpo.

En concreto, según se lee en el comunicado del Instituto Armado, "al parecer, la víctima conducía por una calle del municipio cuando otro vehículo giró bruscamente, lo que hizo que estuvieran a punto de colisionar" con un vehículo al volante del cual iba una mujer. Ahí empezó la riña, en ese momento verbal.

Rodeado por un grupo de jóvenes

En un momento dado, prosigue la Benemérita, "un joven, del que después se supo que era hijo de la conductora, se acercó al lugar e intentó sacar al hombre a través de la ventanilla de su coche. El conductor pudo zafarse, pero estacionó su vehículo y fue a pedirle explicaciones, momento en el que se vio rodeado por un grupo de jóvenes".

Otro conductor grabó con su teléfono la salvaje agresión, el vídeo se colgó en redes y así la Guardia Civil identificó a los autores

Ahí comenzó la salvaje paliza. "Después de golpearlo con patadas y puñetazos, incluso cuando ya había caído al suelo, los jóvenes huyeron del lugar a la carrera, dejando a la víctima aturdida hasta que dos vecinos acudieron en su auxilio", continúa la nota del Cuerpo. El afectado se percataría después de que no solo le habían pegado, sino que le habían quitado 300 euros y su teléfono móvil.

La agresión fue grabada por otro conductor y el video se colgó en redes sociales. Eso ayudó a los investigadores a dar con los atacantes. "Especialistas de la Policía Judicial de la Guardia Civil recabaron todos los indicios y analizaron las imágenes, lo que permitió la identificación de los autores de la agresión", confirma el Cuerpo.

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"Se trata de conocidos delincuentes, uno de ellos menor de edad, asentados en el municipio pachequero y con antecedentes por delitos similares", recalca el Instituto Armado, que trabajó en el operativo "en colaboración con la Policía Local de Torre Pacheco", a fin de capturar a los sospechosos, presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación con resultado de lesiones graves.