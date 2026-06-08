Detenido un vecino de El Raal por montar un Blablacar de inmigrantes 'sin papeles': viajó más de 30 veces de Murcia a Francia para transportar a extranjeros en situación irregular

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía de Francia han desmantelado una red, asentada en la Región de Murcia, dedicada, presuntamente, al traslado ilegal de migrantes entre España y el país galo. El presunto cabecilla, ya en prisión provisional, cruzó más de 30 veces la frontera para transportar a migrantes 'sin papeles', informa el Ministerio del Interior en una nota.

Además del presunto líder, se detuvo a otra persona, que también está ya entre rejas. Además, "se han intervenido 15.800 euros en efectivo, un vehículo, un teléfono y abundante documentación que evidencia los desplazamientos realizados y el ánimo de lucro de la actividad", destaca el Cuerpo.

La investigación se inició en febrero de 2026 a raíz de una solicitud de colaboración de la Policía Nacional francesa, en relación con una organización que operaba de manera bidireccional entre ambos países por vía terrestre. El principal investigado residía en Murcia, en concreto en El Raal, desde donde organizaba los desplazamientos.

"Las pesquisas policiales permitieron identificar plenamente al investigado, así como determinar los medios empleados y el modus operandi de la organización. Este consistía en realizar viajes periódicos, aproximadamente cada quince días, iniciando el trayecto desde Murcia hacia Francia", prosigue el comunicado. Durante el recorrido, iba recogiendo a personas. Posteriormente, efectuaba el trayecto inverso: llevaba a gente de Francia a España.

Se estima que el beneficio obtenido en los últimos años con esta actividad ilícita podría superar los 300.000 euros

Subraya la Policía que "durante la investigación se logró constatar la realización de más de 30 cruces de frontera en estas condiciones, por lo que se estima que el beneficio obtenido en los últimos años podría superar los 300.000 euros, al constituir dicha actividad su principal fuente de ingresos".

En marzo de 2026, el principal investigado fue pillado in fraganti por las autoridades francesas cuando intentaba acceder a España con seis migrantes en situación irregular en el interior del vehículo que conducía. Los ocupantes manifestaron haber abonado 300 euros cada uno por el traslado. En el mismo operativo fue detenida una segunda persona por su colaboración activa en labores de intermediación y captación.

Operación coordinada en menos de 48 horas entre España y Francia

"Tras estas detenciones, las autoridades francesas emitieron una Orden Europea de Investigación, que fue ejecutada en España en menos de 48 horas. En este contexto, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del investigado en la pedanía murciana de El Raal, donde se intervinieron diversos efectos relacionados con la actividad delictiva".

Entre los objetos incautados destacan 15.800 euros en efectivo, un vehículo, un terminal telefónico y abundante documentación personal, laboral y bancaria que evidencia los desplazamientos realizados y el ánimo de lucro de la actividad criminal. El análisis de las cuentas bancarias permitió corroborar los pagos efectuados por los migrantes y la frecuencia de los viajes.

El investigado quería perfeccionar su particular Blablacar de ilegales, para lo cual "había adquirido un vehículo con mayor capacidad de transporte, que estaba siendo preparado para ampliar la actividad ilícita a otros países de la Unión Europea, extremo que no llegó a materializarse gracias a la intervención policial", significan desde el departamento de Marlaska.

La operación se ha saldado con dos personas detenidas por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad de favorecimiento de la inmigración irregular, quienes actualmente se encuentran en prisión provisional en Francia.

"Esta actuación pone de manifiesto la eficacia de la coordinación internacional entre cuerpos policiales en la lucha contra las redes de inmigración irregular, contribuyendo a la prevención de este tipo de delitos, a la protección del orden público, a la seguridad colectiva y a la integridad del sistema de control de fronteras del Estado", destaca el Ministerio.