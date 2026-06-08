Arrestado por monitorizar un coche de alta gama instalando dispositivos GPS para intentar robarlo en San Pedro del Pinatar.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la Operación ‘Tracker 26’, ha detenido a un individuo, supuesto líder de un grupo criminal establecido en el Pilar de la Horadada (Alicante), presuntamente dedicado a la sustracción de vehículos de alta gama en la Región de Murcia y en la Vega baja alicantina, informa el Cuerpo.

La investigación se inició a principio de año, cuando un ciudadano denunció ante la Guardia Civil haber encontrado un dispositivo de geolocalización en los bajos de su vehículo, un turismo de alta gama. El denunciante comunicó que había estacionado su vehículo en el aparcamiento un área comercial del municipio de San Pedro del Pinatar, donde trabaja.

En un momento de su jornada laboral pudo ver a varios individuos merodeando y agachándose junto a su coche. Esa misma tarde, vio de nuevo el coche y a sus ocupantes dando vueltas por el parking. Ese extraño comportamiento le hizo sospechar y revisar los bajos de su coche.

Especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y recabaron imágenes de las cámaras de vigilancia del área comercial. De esta forma identificaron el vehículo y su matrícula, así como a sus ocupantes, cuyas características físicas coincidían con las de los sospechosos.

La Guardia Civil también llevó a cabo un estudio pormenorizado de los dispositivos GPS localizados por el denunciante, lo que permitió conocer que estas balizas tenían una tarjeta SIM, de una compañía extranjera, registrada a nombre de una persona cuyos datos de identidad eran falsos. De estos dispositivos se extrajeron huellas para su análisis.

Los investigadores realizan una búsqueda en bases de datos policiales hasta identificar al principal sospechoso: un hombre, de origen ucraniano y con antecedentes previos por robo en el interior de vehículos, falsificación de documento público y lesiones. A esta persona también le constaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación del Juzgado de Torrevieja (Alicante).

Localizado y detenido después de cometer un hurto en un supermercado

Mientras avanzaba esta investigación, la Guardia Civil recibió un aviso por la comisión de un hurto en un supermercado ubicado en un centro comercial del municipio alicantino de Pilar de la Horadada.

El autor del hurto era el sospechoso, por lo que resultó detenido en virtud de requisitoria judicial y como presunto autor de los delitos de hurto –cometido en el supermercado de Pilar de la Horadada (A)–, de descubrimiento y revelación de secretos y de conspiración para cometer robo de vehículo a motor, por la instalación de los dispositivos GPS en el coche aparcado en el área comercial de San Pedro del Pinatar.

Según se desprende de la investigación, el ahora detenido sería uno de los cabecillas de un grupo criminal afincado en Pilar de La Horadada, especializado en la sustracción de vehículos de alta gama tanto en la Vega baja alicantina como en la Región de Murcia.

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Para facilitar el robo de los vehículos, se dirigían a lugares concurridos donde seleccionaban los coches e instalaban los dispositivos GPS para seguirlos y robarlos cuando estuvieran aparcados en lugares discretos. La investigación continúa para la localización del resto de miembros del grupo criminal, por lo que no se descartan nuevas detenciones.