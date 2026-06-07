Investigan vertidos contaminantes en una escombrera de Ceutí que ya fue clausurada hace años

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga vertidos contaminantes en una escombrera de Ceutí que ya fue clausurada hace años, indican fuentes policiales. En concreto, se trata de un terreno ubicado en el denominado Camino de los Juncos, donde los investigadores (y también la Justicia) ya han actuado, explican las mismas fuentes.

Desde la Policía Local del municipio apuntaron que en 2021 y en 2022 la escombrera fue precintada y se enviaron diligencias a la Fiscalía y a los juzgados de Molina de Segura (los que corresponden al pueblo de Ceutí) al tener sospecha de que se estaba cometiendo un delito contra el medio ambiente. Además, el responsable del lugar fue denunciado entonces por desobediencia grave a la autoridad.

En 2025, prosiguen desde el Cuerpo, «se procedió a ordenar el cese de la actividad de vertido de escombros» y una vez más se remitieron tanto al Ministerio Público como a los juzgados molinenses diligencias, por un nuevo delito contra el medio ambiente.

Sancionar e instruir diligencias

«Durante estos últimos meses se han estado realizando gestiones con el Seprona para proceder una vez más a sancionar e instruir, en su caso, diligencias penales en función de los vertidos realizados», remarcaron desde la Policía Local, al tiempo que destacaron que «estos hechos podrían constituir una continuidad delictiva por parte del presunto autor», esto es, el responsable de la escombrera.

En España (también en la Región) se vierten cada año de forma irregular cientos de miles de residuos, un delito que contamina terrenos, acuíferos, ríos y costas, y que pone en riesgo tanto la salud pública como los ecosistemas.

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Volviendo al caso de Ceutí, el Cuerpo municipal enfatizó que «nunca ha dejado de perseguir las acciones de vertido de escombros en el lugar, intentando trabajar por el cuidado del medio ambiente de manera conjunta con Guardia Civil y agentes medio ambientales». Fuentes policiales recuerdan que los vertidos incontrolados de escombros en zonas periféricas y caminos rurales son delito.