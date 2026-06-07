Citan a testificar a compañeras de trabajo de la mujer que acusa de agresión sexual a un ginecólogo de la Arrixaca

Varias compañeras de trabajo de la mujer que denunció a un ginecólogo de la Arrixaca de agredirla sexualmente, como publicó en primicia La Opinión, declararán en sede judicial para aportar su punto de vista, en calidad de testigos, como ya hicieron en su momento ante los investigadores de la Policía Nacional.

Según se lee en el auto dictado por el juez ante el cual comparecieron víctima y acusado el viernes, no consta un «tipo de riesgo real y actual» de que pueda producirse una conducta delictiva. En el citado documento judicial, al que ha tenido acceso este diario, se establece una orden de protección para la mujer que prohíbe al doctor comunicarse con la denunciante por medio alguno.

El juez de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia apunta también que «valorando las circunstancias concurrente, no se interesa una medida de prohibición de acercamiento a la víctima». «Se ha impuesto al profesional la prohibición de mantener contacto con la denunciante, no hay orden de alejamiento», destacaron desde el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Mientras tanto, continúa una investigación que se avecina larga, auguran fuentes judiciales. Primero, lo previsible es que el Juzgado de Instrucción se inhiba en el órgano especializado, esto es, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, donde también se investigan, desde otoño de 2025, las causas de delitos sexuales y trata.

"El SMS colabora con la Justicia"

Desde el Servicio Murciano de Salud apuntaron que se ha abierto una investigación al médico (además de la judicial, que sigue en marcha), subrayaron su condena a «cualquier conducta impropia» y dejaron claro que Salud «colabora con la Justicia en toda acción que se le requiera».

Las citadas fuentes del SMS precisaron que supieron de la investigación a este facultativo hace dos semanas, «al recibir la solicitud, por parte de la Policía, de información en el contexto de una denuncia contra el ginecólogo formulada por una trabajadora de una empresa externa». Así, «tras conocimiento de los hechos, y siguiendo el protocolo, se abrió procedimiento y notificamos a la Unidad de igualdad del SMS, que ha abierto la correspondiente investigación», insistieron.

Dado que el doctor, que se encuentra libre tras su arresto y posterior comparecencia en el Juzgado de Guardia de Murcia, sigue en el Virgen de la Arrixaca, y dado que hay una orden que le prohíbe contacto con la víctima, «la empresa externa, de acuerdo con la trabajadora, reubicó a esta en otra zona del hospital para el desempeño de su trabajo, evitando así el contacto con el acusado». La mujer no es sanitaria. Este periódico conoce la labor que desempeña la mujer, pero la omite para evitar que pueda identificarse a la víctima.

El SMS manifiesta que «al tratarse de un asunto judicializado, no podemos aportar más información», al tiempo que expone su respeto a la mujer y apela a «la presunción de inocencia del denunciado», un sexagenario que no cuenta con antecedentes penales.

Sin una enfermera presente

Los hechos que se investigan acontecieron en marzo de 2025. La mujer habría pedido al doctor que le realizase una prueba: en concreto, un exudado vaginal, que sirve para diagnosticar desde infecciones de transmisión sexual hasta desequilibrios en la flora.

En el transcurso de la exploración no había presente ninguna enfermera, puesto que no se trataba de una cita médica establecida, sino de una petición que la mujer hizo a este facultativo. Fue entonces cuando, según su denuncia, el ginecólogo la sometió a tocamientos en sus partes íntimas que fueron excesivos. Además, la perjudicada aseguró que el médico llegó a abalanzarse sobre ella y a besarla. Ella pudo zafarse y se marchó.