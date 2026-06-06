Requisan una espada, un cuchillo y un palo a dos hombres que se peleaban y amenazaban en plena calle de Ceutí

Agentes de la Policía Local de Ceutí han detenido a dos sujetos, cuyas identidades y edades no han trascendido, como presuntos autores de un delito de amenazas graves en la vía pública, indican fuentes policiales. A los individuos se les requisó una espada, un cuchillo y un palo, armas que quedaron custodiadas por el Cuerpo municipal.

Vecinos dieron la voz de alarma: había dos varones muy agresivos en la calle y portaban objetos que podían resultar peligrosos. Al lugar se movilizó una patrulla, con dos agentes, los cuales localizaron a los sospechosos y procedieron a su identificación. Fue entonces cuando se percataron de que uno de ellos era un extranjero que se encontraba en situación irregular, un hecho por el que también fue denunciado.

"Durante la intervención se llevó a cabo la incautación de las armas y objetos peligrosos empleados en los hechos", detallaron desde la Policía Local en su cuenta de Facebook. Los arrestados fueron puestos a disposición de la Benemérita, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación, y ya se encuentran en libertad, para disgusto de los residentes afectados.

"Menuda mafia en nuestro barrio"

Vecinos del pueblo aseguran que estas personas pasan hasta altas horas de la madrugada "con la música y hablando fuerte", con las molestias que eso implica para quienes tratan de descansar. "Es una pena que tengamos que aguantar a toda esta jauría sin poder hacer nada, menuda mafia se nos ha colocado en nuestro barrio", expresaba una mujer en el Facebook policial.

La actuación contó con la colaboración tanto de la Policía Local de Lorquí, pueblo muy cercano a Ceutí, como de la Guardia Civil de Molina de Segura, "cuya coordinación resultó fundamental para el esclarecimiento de los hechos y la puesta a disposición judicial de los detenidos", subrayan desde la Policía Local de Ceutí.