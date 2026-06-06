El incendio de Los Garres se da por extinguido mientras la Guardia Civil sigue buscando a quien lo provocó

El incendio de Los Garres que calcinó casi 200 hectáreas se ha dado por extinguido, informa el Centro de Coordinación de Emergencias. No obstante, la misma fuente precisa que en la zona quedan miembros de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia (UDIF) de Mula y de Totana, además del jefe de Brigada Forestal.

Mientras tanto, los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Unidad de Análisis de Incendios Forestales de la Comunidad investigan si la mano de un pirómano reincidente está detrás de este fuego. Que la mano del hombre estaba detrás del fuego fue algo que desde un principio se puso sobre la mesa, con la duda de si se trataba de un incendio por negligencia, como pasó con el de Sierra Espuña recientemente, o directamente provocado.

Recabado testimonios y pistas

Tal y como indican fuentes cercanas a la investigación, los profesionales del Instituto Armado estarían estrechando el cerco sobre el responsable de una tragedia que ha dejado una herida abierta a los vecinos de la zona. Al hielo, las mismas fuentes precisan que se han recabado testimonios que podrían arrojar luz más pronto que tarde sobre el asunto, aunque sin dar más detalles, al tratarse de una investigación delicada y en marcha.

Israel Sánchez

Las temperaturas extremas y la fuerza de Eolo complicaron las labores de extinción del incendio de Los Garres. Sobre esto se pronunciaba el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, en una entrevista con este periódico, hace unos días, al declarar que "estamos afrontando los efectos de la peor sequía de las últimas décadas, sufrida entre 2023 y la primera mitad de 2025, lo que ha afectado a más de 36.000 hectáreas de masa forestal.

Hubo otro fuego días antes en la zona

Cabe recordar que, días antes, ya hubo un fuego en la zona: en concreto, fue el sábado 30 de mayo y se desató en la Rambla de los Saltadores. Se movilizó el helicóptero, una brigada forestal de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales con un agente medioambiental de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, así como bomberos de Murcia. Ese primer fuego calcinó dos hectáreas de terreno forestal.

Días después se produjo el incendio que dejó escenas dantescas de vecinos abandonando sus casas con lo puesto, salvando a sus animales en brazos como podían o empleando mangueras por su cuenta contra las llamas. Y afloró, como pasa en desgracias así, la solidaridad de quienes repartieron agua y mascarillas, auxiliaron a desconocidos o permanecieron pendientes de quien pudiera necesitar ayuda.

Ya en 2023 los Cuerpos de Seguridad iban detrás de un pirómano, también tras actuar en El Valle y Carrascoy. Entonces, una treintena de efectivos, entre brigadas forestales y bomberos, seguían sobre el terreno cuando el fuego ya se consideraba estabilizado, tras tener en vilo a un centenar de profesionales durante toda la madrugada.