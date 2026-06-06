El ginecólogo de Murcia acusado de agredir sexualmente a una mujer sigue trabajando en la Arrixaca: la víctima es cambiada de zona del hospital para que no se vean

El ginecólogo que fue detenido y se encuentra investigado por agredir sexualmente a una paciente, como publicó en primicia La Opinión, sigue en el Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde también trabaja la mujer que le ha denunciado, con la cual el médico tiene prohibido comunicarse, por orden judicial.

Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) apuntaron, en un comunicado, que se ha abierto una investigación al médico (además de la judicial, que sigue en marcha), subrayaron su condena a "cualquier conducta impropia" y dejaron claro que Salud "colabora con la Justicia en toda acción que se le requiera".

Las citadas fuentes del SMS precisaron que se enteraron de la investigación a este facultativo hace dos semanas, "al recibir la solicitud, por parte de la Policía, de información en el contexto de una denuncia contra el ginecólogo formulada por una trabajadora de una empresa externa". Así, "tras conocimiento de los hechos, y siguiendo el protocolo, se abrió procedimiento y notificamos a la Unidad de igualdad del SMS, que ha abierto la correspondiente investigación", insistieron.

Dado que el doctor, que se encuentra libre tras su arresto y posterior comparecencia en el Juzgado de Guardia de Murcia, sigue en el Virgen de la Arrixaca, y dado que hay una orden que le prohíbe contacto con la víctima, "la empresa externa, de acuerdo con la trabajadora, reubicó a esta en otra zona del hospital para el desempeño de su trabajo, evitando así el contacto con el acusado".

La mujer no es sanitaria. Este periódico conoce la labor que desempeña la mujer, pero la omite para evitar que pueda identificarse a la víctima. El SMS expone que "al tratarse de un asunto judicializado, no podemos aportar más información", al tiempo que expone su respeto a la mujer y apela a "la presunción de inocencia del denunciado".

Los hechos habrían tenido lugar en marzo de 2025. El facultativo detenido es un sexagenario que no contaba con antecedentes penales hasta este momento. La mujer habría pedido al doctor que le realizase una prueba: en concreto, un exudado vaginal, que sirve para diagnosticar desde infecciones de transmisión sexual hasta desequilibrios en la flora.

No había ninguna enfermera presente en la prueba

En el transcurso de la exploración, según el relato de la afectada, no había presente ninguna enfermera, puesto que no se trataba de una cita médica establecida, sino de una petición que la mujer hizo a este facultativo.

Fue entonces cuando, según su denuncia, el ginecólogo la sometió a tocamientos en sus partes íntimas que fueron excesivos e innecesarios para tomar la muestra en cuestión. Además, la perjudicada aseguró que el médico llegó a abalanzarse sobre ella e incluso llegó a besarla. Ella pudo zafarse y se marchó.