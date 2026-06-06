Detienen a una pareja británica que disparó cuatro veces por la espalda a un hombre en San Javier en un ajuste de cuentas

Un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad británica, han sido localizados y detenidos por ser las personas que, presuntamente, en el pasado noviembre de 2024 habrían disparado cuatro veces a la espalda de una varón en Santiago de la Ribera, población de San Javier, en un posible ajuste de cuentas.

Así lo explica la Guardia Civil en una nota enviada a los medios este sábado. Cabe recordar que, el día del tiroteo, sobre las ocho de la tarde, un individuo que ocultaba su rostro con un pasamontañas fue corriendo hacia una pareja que se encontraba en el portal de su vivienda y, a su altura, sacó un arma con silenciador con la que disparó al varón.

Esta redacción pudo saber que los proyectiles alcanzaron hasta en dos ocasiones al herido: una en la rodilla y la otra entre el cuello y el hombro.

El supuesto autor de los disparos habría huido en un vehículo que la Guardia Civil encontró ardiendo en una carretera secundaria ubicada entre San Javier y Los Narejos. Explican que el coche era un turismo que coincidía con las descripciones de los testigos. Por otro lado, comentan que tanto el vehículo como las matrículas eran robados.

Pese a las graves heridas que presentaba la víctima, pudo salvar su vida aunque con secuelas físicas permanentes. Informan que estuvo meses ingresado en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, donde recibió los cuidados intensivos que llevaron a su recuperación. Durante el ataque, se encontraba acompañado por su pareja sentimental que salió ilesa.

Un coche quemado encontrado por la Guardia Civil que habría usado la pareja para el intento de homicidio. / Guardia Civil

Principales evidencias

La Guardia Civil subrayó, a través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, que cuando localizaron el mencionado coche en llamas, encontraron la pistola con silenciador, un cargador con munición, un pasamontañas y unos guantes que coinciden con el material utilizado para el intento de asesinato.

Aclaran que una vez que todos estos indicios y muestras fueron analizados por los especialistas de criminalística, se concluyó que eran los de la escena del crimen. Comprobaron que el arma era la misma que se había disparado en San Javier y con las prendas de vestir intervenidas, identificaron a dos personas -la pareja que ha sido detenida-.

La principal hipótesis que trascendió cuando tuvieron lugar los hechos fue la de un ajuste de cuentas. Al respecto de la víctima, era de nacionalidad británica -al igual que los sospechosos-, lo que refuerza el posible 'ojo por ojo'.

Una pistola con la que se disparó a la víctima. / Guardia Civil

Colaboración internacional

El caso no fue llevado solamente por los agentes españoles, puesto que los dos sospechosos tienen nacionalidad británica. El cuerpo benemérito indica, en este sentido, que ha intercambiado información de forma constante con las autoridades británicas para resolver el caso.

Es gracias a esto, tal y como comentan, que consiguieron detener a los sujetos en el aeropuerto internacional Alicante-Elche 'Miguel Hernández', cuando intentaban tomar un vuelo a Escocia. Los datos obtenidos de Reino Unido y otros indicios permitieron que la Guardia Civil supiera que la pareja de sospechosos se encontraba en Edimburgo.

Un pasamontañas que se utilizó para la ejecución del crimen. / Guardia Civil

En esta línea, exponen que la investigación deja ver que los supuestos autores del delito pertenecen a un grupo criminal británico que buscaba acabar con la vida de la víctima.

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Todas estas actuaciones están incluidas en la operación que han nombrado como "Esbroya 24". Una investigación que, según dicen, continúa abierta.