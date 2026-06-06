Violencia sexual
Detenido en Murcia un ginecólogo de la Arrixaca por agredir sexualmente a una paciente
La mujer asegura que el médico se lanzó sobre ella, la besó y la sometió a tocamientos durante una prueba que le estaba practicando
La Policía Nacional ha detenido a un ginecólogo del Virgen de la Arrixaca de Murcia por agredir sexualmente a una paciente. Después de comparecer en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, este viernes, el médico quedó en libertad con cargos y una orden de alejamiento de la mujer, tal y como informan a este diario fuentes judiciales.
Los hechos habrían tenido lugar en marzo de 2025, aunque la víctima denunció ahora. El facultativo detenido es un sexagenario que no contaba con antecedentes penales hasta este momento. Según detallaron las mismas fuentes, la mujer, trabajadora también en el hospital ubicado en El Palmar, habría pedido al doctor que le realizase una prueba: en concreto, un exudado vaginal, que sirve para diagnosticar desde infecciones de transmisión sexual hasta desequilibrios en la flora.
En el transcurso de la exploración, según el relato de la mujer, el ginecólogo la sometió a tocamientos en sus partes íntimas que ella consideró del todo innecesarios para tomar la muestra necesaria. Además, la víctima aseguró que el médico llegó a abalanzarse sobre ella e incluso a besarla. Ella logró zafarse y se marchó.
Más de un año después del episodio, la víctima, de 40 años de edad, decidió denunciar y se personó en dependencias policiales para narrar lo sucedido. Al tratarse de un asunto de violencia sexual, el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.
Niega los hechos
El facultativo fue citado en Comisaría, donde acudió este jueves y fue arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual. Ante los investigadores, se acogió a su derecho a no declarar. No obstante, de las instalaciones policiales salió en libertad con cargos y la citación para el juzgado, este viernes en la Ciudad de la Justicia. En sede judicial, el sujeto, en calidad de acusado, sí que habló: lo hizo para manifestar que él no había agredido sexualmente a nadie.
Después de escuchar tanto la declaración del sospechoso como la de la víctima, la autoridad judicial resolvió que la investigación ha de continuar. Así, no dio carpetazo al asunto, decretó la libertad con cargos del médico y dictó una orden de alejamiento en virtud de la cual tiene prohibido tanto aproximarse a la mujer como comunicarse con ella por medio alguno. Fuentes judiciales apuntaron que el hecho de que víctima y presunto agresor trabajen en el mismo hospital podría afectar al cumplimiento de esta medida.
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