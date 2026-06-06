Denunciado por sacar medio cuerpo por la ventanilla del coche mientras circula desde Cartagena a La Unión

La Policía Local de La Unión ha actuado de oficio para denunciar lo que considera un "comportamiento intolerable": el de un sujeto que fue captado mientras sacaba medio cuerpo por la ventanilla del coche mientras circulaba como pasajero en un automóvil que iba desde Cartagena hasta el citado municipio unionense, donde fue interceptado.

Según explicaron fuentes policiales, el individuo fue localizado y sancionado gracias a la colaboración ciudadana. Desde otro vehículo que circulaba tras él por la misma carretera, testigos lo grabaron con el móvil. Esas imágenes obran en poder de la Policía y demuestran lo que el varón hizo.

En concreto, el conductor del turismo en cuestión se acabó llevando tres denuncias, mientras que a su único acompañante, el que sacaba el cuerpo por la ventanilla, le extendieron dos. Según detallaron desde la Policía, "el comportamiento del copiloto conllevaría la retirada de puntos" del carné.

Sin embargo, "los puntos únicamente se quitan cuando ese comportamiento lo hace el conductor, y las infracciones cometidas por el conductor, en este caso, no implican pérdida de puntos". Lo cual significa que la persona que iba a los mandos de este coche no verá afectado su permiso de conducir por lo que hizo.

No actuó la Guardia Civil de Tráfico: "La infracción la comete desde Cartagena hasta La Unión; al realizar los hechos ahí, denuncia Policía Local en su término de competencia", matizaron desde el Cuerpo municipal a la pregunta de un usuario de Facebook.

Se investigan varias infracciones: conducción temeraria, transporte prohibido, no usar cinturón, mal uso de luces... Esto es, un combo que pudo llegar a ser letal. Una conducta así, subraya la Policía, da lugar a que se incremente bastante el riesgo de accidente en las carreteras.

"Ni El Vaquilla en sus mejores tiempos supera esto", comentaba un usuario de la red social Facebook al post en el que la Policía informa de lo sucedido. Otra mujer aportaba: "Desde luego, cuánto gamberro irresponsable, necesita un buen escarmiento".