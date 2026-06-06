Dos ancianos mueren en un accidente de tráfico en Fuente Álamo tras volcar con el coche

Una mujer de 70 años y un hombre de 73 han fallecido esta tarde en la carretera RM-601 de Fuente Álamo tras sufrir un grave accidente de tráfico, mientras que otra ocupante, una mujer de 73, salió herida y fue trasladada al Hospital Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena.

Los hechos han ocurrido en torno a las seis de la tarde, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió la llamada de una persona alertando que un vehículo se había salido de la vía en la zona del puente con la RM-2, quedando volcado boca abajo y con tres posibles heridos atrapados en su interior, dos mujeres y un hombre.

Al lugar se movilizaron de inmediato patrulla de la Guardia Civil y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, cuyos bomberos fueron solicitados para proceder a la necesaria excarcelación de los ocupantes del vehículo. Asimismo, acudieron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 para atender a las víctimas.

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Como consecuencia del siniestro, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de dos de los ocupantes