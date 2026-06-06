Alarma por otros dos incendios en Los Garres, uno en la zona ya quemada y el otro en un terreno agrícola muy cercano

Aunque el incendio de Los Garres que calcinó casi 200 hectáreas se ha dado este sábado por extinguido, como informaba el Centro de Coordinación de Emergencias, otros dos fuegos en la misma zona hicieron saltar todas las alarmas este sábado por la tarde, confirman desde los Bomberos de Murcia.

El primero, a las tres y cinco de la tarde, en un terreno agrícola muy cercano a la tierra quemada. Al lugar se movilizaron media docena de efectivos, en un vehículo primera salida. Los profesionales antiincendios tardaron menos de una hora en sofocar las llamas y regresar al parque.

Apenas una hora después, otro. Eran las cuatro y diez cuando se recibió el aviso de que había fuego en un lugar que se conoce como 'La Finca', que ya fue afectado por el pavoroso incendio que aún duele a los vecinos del lugar. Al igual que en el anterior, fueron seis los bomberos en un camión los desplazados. También apagaron el incendio con celeridad.

Se da la circunstancia de que en el monte permanecen miembros de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia (UDIF) de Mula y de Totana, además del jefe de la Brigada Forestal. Estas personas trabajan codo con codo con los bomberos en las labores para preservar el terreno, tanto forestal como agrícola.

Uno de los fuego de este primer sábado de junio puede considerarse "un conato, ardieron rescoldos", posiblemente avivados por el viento, mientras que el otro, al haberse producido en un lugar que no se vio afectado en el anterior, se considera un suceso nuevo.

"Todo el mundo está pendiente"

"Una de las ventajas, dentro de lo horrible que fue el incendio, es que ahora todo el mundo está pendiente, está mirando", explicaban fuentes del Cuerpo, que agradecían la colaboración ciudadana. De hecho, en uno de los fuegos de este sábado, "dieron el aviso las chicas de la gasolinera, los bomberos acudieron rapidísimo y lo apagaron enseguida, por suerte", narró una vecina a La Opinión.

Mientras tanto, los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Unidad de Análisis de Incendios Forestales de la Comunidad tratan de cercar al incendiario en cuestión. Que la mano del hombre estaba detrás del fuego fue algo que desde un principio se puso sobre la mesa, con la duda de si se trataba de un incendio por negligencia, como pasó con el de Sierra Espuña recientemente, o directamente provocado.