Seis menores heridos tras ser atropellados por un coche en un local de cumpleaños en Cartagena

Seis menores de 15 años y una mujer de 30 años han resultado heridos este jueves tras un atropello múltiple ocurrido en el barrio del Peral, en Cartagena, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El suceso tuvo lugar sobre las 19:08 horas, cuando varias llamadas al teléfono único de emergencias 112 alertaron de que un turismo había atropellado a varias personas en un local destinado a la celebración de cumpleaños, situado en el Camino de la Calera.

El accidente ocurrió en el Camino de la Calera, en el barrio del Peral; los heridos presentan erosiones y contusiones.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cartagena, una ambulancia asistencial de Protección Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. El vehículo implicado permaneció en el lugar del accidente.

Los servicios sanitarios atendieron a seis menores (cuatro varones y dos mujeres, todos de 15 años) que presentaban erosiones y contusiones de diversa consideración. También fue asistida una mujer de 30 años, conductora del vehículo implicado, que sufrió un cuadro de ansiedad.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena para una valoración más exhaustiva.

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Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el accidente, que están siendo investigadas.