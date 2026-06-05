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Roban en un restaurante de La Manga y tratan de huir en un coche deportivo dado de baja

La Guardia Civil intercepta y detiene a dos vecinos de Cartagena y les requisan en el vehículo una tablet que, supuestamente, habían sustraído en el local

Arresto de uno de los sospechosos por parte de la Benemérita.

Arresto de uno de los sospechosos por parte de la Benemérita. / Guardia Civil

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Ana Lucas

Ana Lucas

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 27 y 44 años respectivamente, que, presuntamente, robaron en un restaurante de La Manga del Mar Menor y huyeron en un coche deportivo dado de baja. La actuación, según indicó la Benemérita en una nota, se enmarca en el 'Plan comercio seguro'.

Según informaron desde el Instituto Armado, "la actuación se inició cuando la Guardia Civil recibió un aviso en el que se informaba de un robo en curso en un restaurante ubicado en La Manga del Mar Menor-Cartagena". "Las patrullas desplazadas al lugar pudieron interceptar un vehículo en el momento en que emprendía la huida", precisa el Cuerpo.

Los agentes procedieron entonces a registrar el interior del automóvil, donde apareció una tablet "de la que los sospechosos no supieron dar razón". "Los agentes comprobaron que el artículo había sido sustraído del restaurante donde se había producido el robo", concreta la Benemérita.

Además, "la Guardia Civil también comprobó que el vehículo en el que circulaban, un turismo deportivo de gama alta, se encontraba en situación de baja, por lo que fue incautado", prosigue la nota de prensa.

Cabe recordar que un coche dado de baja es un vehículo que ya no está habilitado para circular legalmente ni puede generar obligaciones fiscales (como el impuesto de circulación) o exigir el pago de un seguro. Circular con un vehículo dado de baja (ya sea temporal o definitiva) implica sanciones económicas.

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Volviendo al robo, la actuación policial finalizó con la detención de dos hombres, de 27 y 44 años, vecinos de Cartagena y con un abultado historial delictivo, como presuntos autores de delito de robo con fuerza. Ambos se encuentran ya en libertad con cargos.

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