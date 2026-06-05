Dos policías de paisano detienen al sospechoso de agredir sexualmente a una menor y amenazar a la camarera de la confitería de Molina de Segura donde estaban comiendo

Un sujeto, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por agredir sexualmente a una menor y amenazar a la camarera de una confitería de Molina de Segura, informan fuentes policiales. El sospechoso actuó delante de dos agentes de paisano que se encontraban comiendo en el establecimiento, apuntan las mismas fuentes.

Los hechos tuvieron lugar la semana pasada, en una confitería ubicada en la avenida Gutiérrez Mellado de la citada ciudad de la Vega Media. Todo comenzó cuando dos agentes de la Policía Nacional que estaban fuera de servicio fueron al local en cuestión, donde "observan a un varón comportándose de forma despectiva y posteriormente amenazante hacia una camarera", detallan desde la Policía Local de Molina, que también se hizo eco del suceso.

Al identificarse como policías y requerirle la documentación, el individuo "arremetió contra la camarera, interponiéndose los agentes para evitar la agresión", prosiguen desde el Cuerpo Municipal, que añade que "mientras intentan reducirlo, aparece una mujer que interfiere en la actuación, permitiendo que el detenido se zafe y agrediendo a los agentes, causándoles lesiones y daños en la ropa".

Llegan los refuerzos

Fue entonces cuando los agentes pidieron refuerzos, los cuales llegaron rápidamente: se personaron tanto efectivos de la Policía Local como de la Nacional y se procedió al arresto del individuo, el cual fue trasladado a dependencias policiales. Los dos policías de paisano tuvieron que recibir asistencia sanitaria por las lesiones sufridas. Afortunadamente, están bien.

Se da la circunstancia de que al sospechoso, de origen marroquí, también se le leyeron los derechos por agresión sexual: minutos antes, habría tocado los pechos a una adolescente, la cual lo reconoció como su agresor, algo que comunicó a la Policía. El ataque sexual también tuvo lugar "a plena luz del día", destaca el Cuerpo Municipal.

Se trata de "una actuación que demuestra que el compromiso policial no entiende de horarios ni de siglas: incluso fuera de servicio, cuando la seguridad de los ciudadanos está en juego, la vocación sigue estando presente y Policía Local con Policía Nacional trabajando como hermanos", dado que "la unión hace la fuerza", tienen claro los agentes de Molina.