Policía Nacional

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Así fue la detención de la banda que asaltaba en Murcia viviendas con armas de fuego y seguía a sus víctimas con GPS

a Policía Nacional ha detenido en Murcia a seis personas de una banda acusada de asaltar viviendas con armas de fuego tras vigilar a sus víctimas con GPS. En los registros hallaron joyas, dinero, mapas con posibles objetivos, armas simuladas y 4.000 pastillas de éxtasis. Más información