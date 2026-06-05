Dos decenas de guardias civiles fuertemente armados tomaron una aldea de Fortuna para detener al acusado de matar a su vecino a golpes

La población de Fuente Blanca, una aldea ubicada en las colinas de la Sierra de la Pila, en un valle con campos de secano, dio nombre a la operación puesta en marcha por la Guardia Civil para identificar, localizar y detener al acusado de matar a golpes a un vecino de Fortuna.

Este individuo fue detenido por matar a golpes a un vecino que lo había denunciado antes por robarle en su casa meses antes, a finales de 2025. El Instituto Armado, al acceder en la casa de Fuente Blanca en cuestión, arrestó al presunto homicida y también a su pareja por, supuestamente, estar implicada en el asalto que habría sido el origen del crimen.

Guardia Civil

Dos decenas de efectivos de la Benemérita fuertemente armados irrumpieron el pasado miércoles por la mañana en la propiedad, ubicada en medio del campo y aislada. La vegetación se había hecho dueña y señora del patio, mal cuidado, de un inmueble casi en ruinas, según se aprecia en las fotos enviadas por el Cuerpo.

Captados a vista de pájaro

No había cerca vecinos que se alarmasen por la fuerte presencia policial. Los profesionales echaron la puerta abajo, orden judicial en mano, y procedieron al arresto del sospechoso. Otros lo grabaron a vista de pájaro: en el operativo participó el Equipo de Drones de la Guardia Civil, una unidad de apoyo operativo centrada en la vigilancia aérea.

Según detalló el Cuerpo en la nota de prensa que mandó a los medios sobre el suceso, "una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil desarrolló la fase de explotación de la operación, en la que se contó con canes adiestrados en la búsqueda de restos biológicos". Esta es la fase que tuvo lugar el 3 de junio. La del despliegue.

En concreto, "un equipo compuesto por una veintena de efectivos efectuó la entrada y el registro del domicilio del sospechoso, en el que se incautaron diversos efectos relacionados con la investigación", precisa la Benemérita. En concreto, camisetas, móviles (uno de ellos, el del finado) y un patinete eléctrico presuntamente sustraído.

Destacaron desde el Instituto Armado que "el desarrollo de una exhaustiva investigación por parte de la Guardia Civil, así como la colaboración ciudadana, han permitido esclarecer este grave hecho delictivo", en referencia a la muerte violenta del vecino en cuestión.

Al módulo de ingresos

El sospechoso ya está entre rejas. Así lo acordó este jueves la magistrada de guardia de Cieza, ante la cual fue llevado, custodiado por agentes de la Benemérita. El motivo, además de la gravedad del delito en sí, es que se consideró que podría existir riesgo de fuga y que el sujeto, además, podría destruir pruebas. De ahí que se determinase su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tal y como confirmaron de forma oficial desde los juzgados.

Cuando llega a la cárcel de Sangonera, todo presunto es trasladado al módulo de ingresos, donde pasa al menos un día. Previsiblemente, en los primeros días contará con un preso de apoyo para evitar que se autolesione, explican siempre fuentes penitenciarias.

Es lo que prácticamente dicta el protocolo para los reos que son nuevos: han de tener a modo de ‘sombra’ a otro interno de confianza del penal, a fin de que el recién llegado no realice acción alguna que pueda ser lesiva para su integridad. Esto es, que no se suicide. Aunque la iniciativa de ponerle o no compañía ha de valorarla el médico que lo vea, además de los educadores y los trabajadores sociales.