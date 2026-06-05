Cae en Murcia una banda que asaltaba viviendas con armas de fuego y seguía a sus víctimas con GPS

La Policía Nacional ha detenido en la Región de Murcia a seis personas acusadas de integrar una organización criminal especializada en robos con violencia e intimidación en viviendas. A los arrestados se les atribuyen siete asaltos a domicilios, en los que presuntamente amenazaban a los moradores con armas de fuego para hacerse con dinero y joyas.

La investigación comenzó el pasado mes de febrero, después de que los agentes tuvieran conocimiento del robo violento de dos vehículos que posteriormente fueron utilizados para cometer el primero de los asaltos en una vivienda.

Seguimiento de las víctimas con GPS

Los indicios recabados en el lugar de los hechos apuntaron a que los autores realizaban un estudio previo de sus víctimas. Según la investigación, estas habrían sido vigiladas y controladas mediante dispositivos de localización GPS o balizas de seguimiento colocadas en sus vehículos, con el objetivo de conocer sus movimientos y saber cuándo entraban o salían de sus domicilios.

El grupo actuaba abordando a las víctimas en las inmediaciones de sus viviendas para introducirlas a la fuerza en el interior. Una vez dentro, las coaccionaban y amenazaban con armas de fuego para que entregaran dinero y joyas.

Para dificultar su identificación, los presuntos autores utilizaban pasamontañas para ocultar sus rostros y vehículos de alquiler en sus desplazamientos.

Parte del material intervenido por la Policía Nacional durante la operación / Policía Nacional

Registros en Sangonera, Las Torres de Cotillas y Guadalupe

El operativo policial se desarrolló el pasado mes de mayo, con la entrada y registro en cuatro viviendas situadas en Sangonera la Verde, Las Torres de Cotillas y Guadalupe, donde la organización tendría su base de operaciones.

Durante los registros, los agentes intervinieron una gran cantidad de teléfonos móviles utilizados presuntamente para coordinar la actividad delictiva, numerosos dispositivos GPS preparados para ser colocados a futuras víctimas y armas largas de fuego simuladas, réplicas de las originales.

Los presuntos autores utilizaban pasamontañas para ocultar sus rostros / Policía Nacional

Mapas, joyas, dinero y 4.000 pastillas de éxtasis

Entre los efectos incautados destaca también el hallazgo de mapas de ciudades costeras con posibles objetivos seleccionados, una gran cantidad de joyas, dinero en efectivo e imitaciones de prendas de vestir de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, utilizadas habitualmente en los denominados vuelcos de droga.

Los agentes también localizaron 4.000 pastillas de éxtasis, un hallazgo que, según la investigación, evidenciaría la actividad multidelictiva de la organización. La Policía sospecha que el grupo utilizaba el tráfico de sustancias estupefacientes para financiar los robos con violencia y otros delitos relacionados.

Dos ingresos en prisión provisional

Los seis detenidos han sido imputados por siete delitos de robo con violencia en interior de domicilio, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, dos tentativas de homicidio y tráfico de drogas.

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Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso inmediato en prisión provisional de los dos principales investigados.