Arrestados tres hombres por desvalijar una decena de trasteros de cinco edificios de Archena: los pillaron por una huella de calzado

Tres hombres, con edades comprendidas entre los 25 y los 39 años, han sido detenidos por, presuntamente, reventar una decena de trasteros de edificios de Archena para arramblar con lo que hubiese dentro. En concreto, se les considera autores de una quincena de delitos de robo con fuerza, 10 de ellos en inmuebles y otros tres en vehículos aparcados, informa la Benemérita en una nota.

La investigación se inició en el mes de abril, cuando se tuvo conocimiento de varios robos en trasteros y garajes de cinco edificios ubicados en el casco urbano del citado municipio de la comarca del Valle de Ricote, un pueblo con algo más de 20.000 vecinos.

Según se lee en la nota del Cuerpo, "los investigadores averiguaron que los robos se cometían con el mismo patrón: los ladrones accedían a las zonas comunitarias de los edificios, después de entrar por las puertas principales utilizando el método del resbalón". Entonces una vez dentro de la finca, se dirigían a los trasteros y garajes y los forzaban para llevarse cualquier objeto fácil de transportar. El valor de lo sustraído ronda los 8.500 euros.

En apenas una semana, los sospechosos robaron hasta en 10 ocasiones, puesto que entraron a un total de cinco edificios, muy próximos entre sí, lo que había generado alarma social entre los residentes. Entonces los agentes, además de efectuar la inspección ocular de cada uno de los escenarios, miraron las cámaras de seguridad, tanto de los edificios como de los comercios de la zona. Además, precisa el comunicado, "uno de los indicios de relevancia fue la recogida de una huella de calzado que permitió identificar a uno de los sospechosos".

Arresto de dos de los sospechosos de perpetrar los robos. / L. O.

Según detallaron fuentes policiales, las huellas de calzado pueden demostrar que un acusado estuvo en el lugar del delito, siempre que las pruebas se recojan, conserven y documenten de forma adecuada. Así, la bautizada como operación ‘Firebird blue’ concluyó con el arresto de los tres sospechosos, los cuales ya están libres con cargos.

En cuanto al botín que se llevaron, muchos efectos han desaparecido (seguramente, creen los investigadores, acabaron en el mercado negro), aunque el Instituto Armado celebra que al menos se recuperaron varias bicicletas robadas.