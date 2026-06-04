Seis menores heridos tras ser atropellados durante un cumpleaños en Cartagena

Seis jóvenes, menores de edad, han resultado heridos este jueves por la noche al ser arrollados por un coche cuando se encontraban celebrando un cumpleaños en el Barrio del Peral, Camino Calera, Cartagena.

El coche permanece en el lugar del accidente, hasta dónde se han desplazado una patrulla de Policía Local de Cartagena, Protección Civil de Cartagena con una ambulancia asistencial y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los arrollados son seis jóvenes de 15 años de edad (cuatro chicos y dos chicas), que presentan erosiones y contusiones.

La conductora, una mujer de 30 años, ha tenido que ser atendida por un episodio de ansiedad. Todos ellos han sido trasladados al hospital Santa Lucía de Cartagena.

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Se desconocen por el momento las circunstancias en las que se ha originado el accidente.