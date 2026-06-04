Dos policías locales heridos en una persecución a un coche de más de 80 kilómetros desde Murcia hasta Alicante

A sus 42 años no tiene carné de conducir, pero parece que las clases prácticas las lleva adelantadas. La Guardia Civil de Tráfico de Alicante detuvo el pasado fin de semana a un conductor español que protagonizó una espectacular persecución desde Murcia hasta la entrada a la capital alicantina y causó lesiones a dos policías locales murcianos que le seguían tras darse a la fuga de un control rutinario.

La fuga terminó tras embestir el huido a un coche policial y sufrir un accidente de tráfico cerca de El Rebolledo, en el kilómetro 227 de la autovía A-31. Aún así no se lo puso fácil a los agentes y se resistió a la detención. La Guardia Civil de Tráfico de Alicante ha instruido las diligencias y ha imputado al conductor por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, atentado a agente de la autoridad con lesiones a dos policías locales de Murcia, resistencia y desobediencia y por conducir sin tener el carné correspondiente.

La persecución se produjo sobre las ocho de la mañana del pasado sábado y comenzó en la pedanía murciana de Aljucer. La Policía Local de Murcia comenzó en dicha pedanía la persecución a un Citroën C4 cuyo conductor huyó de un control rutinario y emprendió la huida por la autovía A-7 en sentido a Alicante.

Vehículo de la Policía Local de Murcia que sufrió daños en la persecución. / INFORMACIÓN

Por ello, poco después la alerta de la fuga llegó a la Guardia Civil de Tráfico de Alicante, Guardia Civil de Crevillent, Policía Local de Alicante, Elche y Orihuela, así como a la Policía Nacional de Alicante. Las patrullas de servicio de dichos municipios estaban en alerta para cerrar las posibles vías de escape por la autovía Alicante-Murcia.

La Guardia Civil de Tráfico también tenía apostadas a sus patrullas y se sumó a la persecución en la zona de Elche. El coche sospechoso estaba siendo perseguido por la Policía Local de Murcia y la conducción era muy temeraria. Fuentes cercanas al caso han señalado a este diario que circulaba a gran velocidad, realizando adelantamientos temerarios y embistiendo a los coches policiales que trataban de abortar la huida.

Accidente

Al llegar a Alicante el coche salió de la autovía y comenzó a circular por la A-31 en sentido Madrid. No obstante, cerca de El Rebolledo dio la vuelta y fue cuando embistió a un coche policial y sufrió un accidente al perder el control de su coche y salirse de la carretera. Lejos de deponer su actitud, el conductor ofreció resistencia en el momento de su detención.

En el lugar del arresto se encontraban efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de las Policías Locales de Alicante y de Murcia. Al ser identificado comprobaron que carecía de permiso de conducir y además de los delitos mencionados le levantaron un acta de denuncia por un cuchillo que llevaba debajo del asiento en el coche.

Dos policías locales de Murcia resultaron heridos en esta intervención, de ahí que al conductor le imputen también un delito de atentado a agente de la autoridad con resultado de lesiones.

Asimismo, al menos un vehículo de la Policía Local de Murcia sufrió daños en la carrocería por las embestidas del coche al que perseguían.

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El conductor fue detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde agentes de Tráfico instruyeron las diligencias antes de ponerlo a disposición judicial. El arrestado pasó a disposición judicial al día siguiente y quedó en libertad provisional tras comparecer en el juzgado.