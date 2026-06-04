Herido un policía de Torre Pacheco al estrellarse con el coche patrulla y volcar cuando perseguía a un sospechoso

Un agente de la Policía Local de Torre Pacheco resultó herido al estrellarse con el coche patrulla mientras perseguía a un sospechoso que huyó en un vehículo tras una riña en un bar, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes por la mañana y comenzaron en un local de ocio del Campo de Cartagena, en el interior del cual se produjo una pelea que fue subiendo de tono y requirió de la presencia policial.

Un individuo huyó en un vehículo, la Policía Local fue detrás y, a la altura de la carretera RM F-51, entre Torre Pacheco y Pozo Estrecho, el conductor del coche patrulla perdió el control del volante, se salió de la vía y volcó.

El agente herido fue llevado a Los Arcos del Mar Menor, el hospital más cercano, para ser sometido a un examen médico más en profundidad. Desde el Cuerpo policial apuntaron en su cuenta de Facebook: "Nos alegramos de que se encuentre estable y deseamos de corazón una pronta y completa recuperación".

"Nos la jugamos a diario por la seguridad de nuestros vecinos y, a veces, la implicación máxima nos lleva al límite", remarcaron desde la Policía Local pachequera, al tiempo que añadieron que "seguimos pendientes de su evolución y aquí estamos para lo que necesite él y su familia".