Dos mujeres graves y un hombre herido leve tras chocar dos turismos en Mula

Tres personas han resultado heridas en la mañana de este jueves, dos de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera RM-516, que une Mula con Puebla de Mula. La colisión entre dos turismos obligó a movilizar a los servicios sanitarios de emergencia, Guardia Civil y bomberos, que tuvieron que rescatar a una de las víctimas atrapada en el interior de uno de los vehículos.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibía las primeras llamadas alertando del siniestro a las 05:51 horas. Los avisos indicaban que había tres personas heridas y que una de ellas no podía salir del turismo por sus propios medios.

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana en la carretera RM-516, que une Mula con Puebla de Mula

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Uno de los afectados, un hombre de 81 años, presentaba lesiones de carácter leve. Tras ser atendido por los sanitarios del 061, se trasladó por sus propios medios a un centro sanitario.

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Las otras dos heridas, dos mujeres de 71 y 20 años, fueron estabilizadas en el lugar del accidente y trasladadas posteriormente al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con heridas graves. La mujer de 71 años tuvo que ser liberada por los bomberos al quedar atrapada en uno de los turismos implicados.