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Hospitalizada una mujer de 82 años atropellada por su hija en Beniaján

El incidente se ha producido cuando la conductora aparcaba, momento en el que la mujer arrollada ha sufrido un desmayo junto al coche

Puerta de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca.

Puerta de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca. / L.O.

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EFE

Una mujer de 82 años ha tenido que ser hospitalizada este jueves tras ser atropellada al aparcar por su hija en la pedanía murciana de Beniaján, informa el 112.

Ha ocurrido sobre las 17.45 horas en la calle Párroco Antonio García Valverde cuando maniobraba para meter el coche en el garaje al mismo tiempo que la mujer sufría un desmayo y quedaba inconsciente bajo el vehículo en marcha.

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Una vez estabilizada, ha sido llevada en ambulancia al hospital Virgen de la Arrixaca con contusiones y un golpe en la cabeza.

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