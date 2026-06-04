Herido grave al volcar su vehículo en la RM-A15 a su paso por Yecla

Un hombre de 37 años ha resultado herido este jueves al volcar su vehículo entre los kilómetros 16 y 17 de la carretera RM-A15, Jumilla a Venta Quebrada, en el término municipal de Yecla, según han informado desde el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada a las 13.54 horas dando aviso del accidente y señalando que los dos ocupantes estaban heridos.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ha desplazado una ambulancia del Servicio de Urgencias y Atención Primaria de Yecla, al mismo tiempo que se desplazaba una patrulla de Guardia Civil y se informaba a mantenimiento de carreteras.

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Los sanitarios del 061, una vez que han atendido y estabilizado al herido más grave, lo ha trasladado politraumatizado a la unidad de hemodinámica del Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Otra ambulancia no asistencial ha trasladado al otro herido, un varón de 46 años, para ser valorado en el mismo hospital.