Tráfico de droga
Una vivienda de El Esparragal escondía 744 plantas de marihuana y un laboratorio de cultivo interior
Los agentes detienen a cuatro personas e intervienen un sofisticado sistema para mantener el cultivo y ocultar el olor
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, al ser consideradas responsables del cultivo y desarrollo de una plantación de marihuana localizada en una vivienda de la pedanía murciana de El Esparragal. En la operación, los agentes se incautaron de 744 plantas de marihuana en avanzado estado de floración.
Según la Policía Nacional, las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes, tanto a nivel nacional como internacional, establecen vínculos con personas dispuestas a ofrecer lugares en los que desarrollar plantaciones de marihuana tipo ‘indoor’ a gran escala. Con ello, buscan garantizar un flujo constante de esta sustancia estupefaciente hacia el mercado final.
La vivienda objeto de entrada y registro por parte de los agentes se encontraba situada en un inmueble de la pedanía murciana de El Esparragal. En su interior, los investigadores intervinieron una plantación compuesta por 744 plantas de marihuana en su fase final de floración, además de todo el aparataje necesario para su mantenimiento.
La instalación funcionaba con un enganche ilegal a la red eléctrica y contaba con más de un centenar de focos led y transformadores
El material utilizado en este tipo de cultivos es cada vez más sofisticado, con el objetivo de camuflar los fuertes olores característicos de estas plantas, que suelen delatar su presencia ante los vecinos de la zona.
Durante la actuación policial, los agentes se incautaron asimismo de cinco máquinas de aire acondicionado, 108 transformadores, 24 ventiladores, 10 filtros de carbono y 108 focos led. Todo este sistema alimentaba las necesidades de la plantación mediante un enganche fraudulento a la red eléctrica.
Los agentes de la Policía Nacional han detenido como responsables de este cultivo a cuatro personas, a las que se les imputa la presunta comisión de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.
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