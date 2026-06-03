Dos detenidos en una playa de Lorca cuando cargaban garrafas de combustible para 'pateras taxi'

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en una playa de Lorca tras interceptarlas mientras abastecían de garrafas a una embarcación presuntamente dedicada al suministro de combustible a 'pateras taxi' o narcolanchas.

A los arrestados se les atribuye la presunta autoría de los delitos de contrabando y contra la seguridad colectiva, por el transporte y almacenamiento de sustancias explosivas.

La actuación, enmarcada en los dispositivos establecidos para la lucha contra el tráfico de drogas y de seres humanos por vía marítima, tuvo lugar a finales del pasado mes de mayo, cuando el Instituto Armado detectó la presencia de una embarcación en la zona de Cabo Cope, en Águilas.

La lancha carecía de señalización luminosa, lo que levantó las sospechas de los agentes, que la siguieron hasta detectar su llegada a una playa del término municipal de Lorca. En ese momento, varias personas se acercaron a la zona y, desde tierra, iniciaron el transporte de garrafas, supuestamente repletas de combustible.

Los agentes sorprendieron 'in fraganti' a los sospechosos y abortaron la acción delictiva con la incautación de las garrafas. Pot su parte, el conductor de la embarcación, al percatarse de la presencia policial, huyó mar adentro.

Esta actuación culminó con la detención de dos personas como presuntas autoras de los delitos de tenencia, tráfico, transporte y suministro de sustancias inflamables y con la incautación de 39 garrafas que contenían 585 litros de combustible.

Se trata de la práctica delictiva conocida como 'petaqueo', una actividad ilícita que forma parte de la logística de los grupos criminales y consiste en el acopio, transporte y suministro clandestino de combustible en garrafas o bidones, conocidos popularmente como 'petacas'.

En España, esta actividad se asocia principalmente al abastecimiento de lanchas semirrígidas empleadas para el tráfico de drogas y de seres humanos por vía marítima.

Nueva actuación contra el 'petaqueo'

Recientemente, la Guardia Civil ha culminado varias investigaciones, en las que se han desarticulado grupos delictivos asentados en Águilas y Alicante, con la detención de cerca de una treintena de personas y la incautación de más de 8.000 litros de gasolina, vehículos, embarcaciones, dispositivos electrónicos, armas de fuego y efectivo.