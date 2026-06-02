El ‘Ferrari’ barato que no era Ferrari: detenido tras intentar vender una réplica en internet

La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Elche a un hombre como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial tras poner a la venta en internet un vehículo con apariencia de Ferrari, que resultó ser una réplica construida sobre el chasis de otro turismo.

La investigación fue desarrollada por el grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, que detectó en una página web de venta de vehículos de segunda mano un anuncio en el que se ofertaba un coche con logotipos y apariencia similar al modelo Ferrari 360 Spider, a un precio muy inferior al de un vehículo original de la marca italiana.

El vehículo imitaba el modelo 360 Spider y llevaba logotipos, diseños y detalles del Cavallino Rampante / L.O.

El operativo permitió localizar al investigado en la zona de El Altet cuando conducía el vehículo. A simple vista, el turismo presentaba una apariencia muy similar a la de un Ferrari, aunque los agentes comprobaron posteriormente que se trataba de una réplica.

La Policía Nacional localizó el coche y comprobó que era una réplica construida sobre otro chasis

La revisión del coche y de su documentación permitió determinar que se había utilizado un chasis monocasco de acero de otra marca para construir sobre él, con fibra de vidrio y otros materiales de bajo coste, una carrocería que imitaba las líneas, diseños, logotipos y tipografías asociados al emblemático Cavallino Rampante.

El vehículo incorporaba detalles identificativos de la marca, como el caballo negro sobre fondo amarillo, la bandera italiana y las siglas SF, propias de la Scuderia Ferrari. Según la Policía, el coche contaba incluso con permisos de reforma de industria e ITV, al haber sido adaptado en pesos y medidas a las exigencias administrativas.

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Ante los indicios de uso ilícito de elementos identificativos registrados por Ferrari, los investigadores procedieron a la intervención del vehículo y a la detención del investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial.