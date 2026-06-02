Detenidos en Murcia los cabecillas de una red que estafó más de 300.000 euros haciéndose pasar por bancos

La Policía Nacional ha detenido a 23 personas, entre ellas dos cabecillas arrestados en Murcia, por su presunta participación en una red dedicada a estafar mediante mensajes y llamadas en las que se hacían pasar por trabajadores de entidades bancarias.

A los arrestados, 17 hombres y seis mujeres de entre 18 y 50 años, se les atribuyen los delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. La organización habría logrado obtener más de 300.000 euros y la investigación ha permitido esclarecer 48 denuncias en distintos puntos del país.

Técnica del 'smishing'

Según la Policía Nacional, los investigados empleaban las modalidades conocidas como smishing, a través del envío de mensajes de texto fraudulentos, y vishing, mediante llamadas telefónicas o mensajes de voz. En algunos casos, simulaban ser empleados de los departamentos de seguridad de los bancos para ganarse la confianza de las víctimas.

La investigación se inició el pasado año tras varias denuncias de personas que habían recibido mensajes o llamadas en los que se les alertaba de un supuesto acceso remoto a su banca online. Para dar mayor credibilidad al engaño, los estafadores utilizaban aplicaciones que modificaban el número del llamante para hacerlo coincidir con el de la entidad bancaria suplantada.

A través de enlaces enviados por mensaje, las víctimas accedían a páginas web falsas donde introducían sus claves bancarias. Con esos datos, los autores podían consultar información de sus cuentas, como los últimos cargos, el saldo disponible o las tarjetas asociadas, y utilizaban esos datos para reforzar la apariencia de veracidad.

Posteriormente, los estafadores indicaban a las víctimas que el supuesto departamento de seguridad de su banco había bloqueado transferencias fraudulentas y que, para cancelarlas, debían seguir determinadas instrucciones. En otros casos, solicitaban envíos de dinero a través de aplicaciones de pago instantáneo.

Muleros receptores del dinero

Parte de la organización estaba formada por los llamados muleros, personas que recibían en sus cuentas el dinero procedente de las estafas para transferirlo después a otras cuentas indicadas por los responsables del grupo, a cambio de una comisión.

Tras nueve meses de investigación, agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, con la colaboración de las comisarías de Terrassa y Murcia, identificaron a los integrantes de la red. En total, fueron detenidas 21 personas en diferentes localidades de Barcelona y los dos presuntos cabecillas en Murcia, donde tenían establecido el ‘call center’.

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Durante la operación, los agentes intervinieron más de 2.200 euros, una tablet, un ordenador, un USB y cuatro tarjetas SIM. De los detenidos, 13 contaban con antecedentes policiales. Los dos cabecillas han pasado a disposición judicial, mientras que los otros 21 arrestados han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.