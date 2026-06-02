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Tribunales

Cinco años y ocho meses de cárcel por robar con cuchillo en dos bares de Santomera

El acusado intentó entrar en un primer local y días después logró sustraer 300 euros y dos móviles en otro establecimiento

Exterior del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial de Murcia.

Exterior del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial de Murcia. / A.L.H.

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EFE

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cinco años y ocho meses y medio de prisión a un hombre declarado culpable de dos delitos de robo, uno de ellos en grado de tentativa, cometidos en sendos bares de Santomera.

La resolución supone una rebaja respecto a la sentencia dictada inicialmente por un juzgado de lo Penal de Murcia, que había fijado las penas en casi siete años de cárcel. La Sala considera que la condena impuesta por el robo intentado debía ser menor.

Según recoge el relato de hechos probados, el primer episodio ocurrió en abril de 2025, cuando el acusado acudió a un establecimiento y, armado con un cuchillo, trató de intimidar a dos empleadas para que le abrieran la puerta. Al no conseguirlo, abandonó el lugar.

La sentencia reduce la pena inicial al considerar menor la condena por el robo intentado

Apenas doce días después, el hombre se dirigió a un segundo bar, al que logró acceder aprovechando el momento en el que se abrió la puerta para tirar la basura. Una vez dentro, amenazó con el cuchillo y se apoderó de los 300 euros que había en la caja registradora, así como de los teléfonos móviles del propietario y de un empleado.

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La sentencia mantiene también la obligación de indemnizar al dueño del bar con 342 euros, por el dinero sustraído y el valor del teléfono móvil, y al empleado con 95 euros por el valor de su terminal.

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