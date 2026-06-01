Un incendio afecta a 900 m2 de cañas en un camino que bordea el Segura en Archena

Un incendio ha afectado a un total de 900 metros cuadrados de cañas en el camino de los Panizos, en Archena, según la Brigada forestal de defensa contraincendios, ha informado el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas a las 16.19 horas avisando del incendio que se encontraba en el margen derecho del río Segura.

Al lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, junto con un Agente Medioambiental de la Dirección General de Medio Ambiente y una Brigada de Intervención Rápida.

El fuego se ha dado por controlado a las 17.23 horas. Tras la retirada de los bomberos, una Brigada forestal de defensa contraincendios ha permanecido en la zona realizando tareas de refresco para asegurar el perímetro.

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Finalmente, el incendio se ha dado por extinguido a las 19.00 horas, momento en el que todos los efectivos que quedaban en el lugar se han retirado a sus respectivas bases.