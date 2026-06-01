Un incendio afecta a 900 m2 de cañas en un camino que bordea el Segura en Archena
El fuego, declarado a las 16:19 horas, movilizó efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
E.P.
Un incendio ha afectado a un total de 900 metros cuadrados de cañas en el camino de los Panizos, en Archena, según la Brigada forestal de defensa contraincendios, ha informado el 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas a las 16.19 horas avisando del incendio que se encontraba en el margen derecho del río Segura.
Al lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, junto con un Agente Medioambiental de la Dirección General de Medio Ambiente y una Brigada de Intervención Rápida.
El fuego se ha dado por controlado a las 17.23 horas. Tras la retirada de los bomberos, una Brigada forestal de defensa contraincendios ha permanecido en la zona realizando tareas de refresco para asegurar el perímetro.
Finalmente, el incendio se ha dado por extinguido a las 19.00 horas, momento en el que todos los efectivos que quedaban en el lugar se han retirado a sus respectivas bases.
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