Cae una red de ‘pateras taxi’ que introducía migrantes por las costas de la Región de Murcia, Alicante y Almería

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y la Policía Nacional Francesa, han desarrollado la operación ‘Barón-Galón’, una investigación contra una presunta red criminal dedicada a la introducción irregular de ciudadanos extracomunitarios en España, principalmente argelinos, a través de las costas de la Región de Murcia, Alicante y Almería.

La operación se ha saldado, hasta el momento, con la detención de siete personas como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, contrabando y delitos contra el patrimonio, entre otros.

Durante la fase de explotación se han practicado tres registros domiciliarios, dos en Alicante y uno en Santa Pola, en los que los agentes han intervenido documentación, dinero y varios teléfonos móviles relacionados con el entramado investigado.

Agentes de la Guardia Civil en uno de los registros / Policía Nacional

La investigación comenzó a mediados de 2025, cuando agentes de ambos cuerpos seguían la pista de varios ciudadanos argelinos que presuntamente facilitaban la logística y el personal necesario para introducir de forma irregular a compatriotas en territorio español.

Según los investigadores, la organización tenía su base en la provincia de Alicante y se coordinaba para cometer diferentes delitos con el objetivo final de facilitar la entrada irregular de personas. Su principal método eran las conocidas como ‘pateras taxi’, embarcaciones semirrígidas equipadas con motores de gran potencia para transportar migrantes hasta la costa.

Los agentes comprobaron que algunas de estas embarcaciones tenían procedencia ilícita. Varias habrían sido sustraídas en España y Francia, mientras que otras habrían sido obtenidas mediante documentación falsa o contratos de alquiler.

La red contaba con personas encargadas de tareas logísticas, como el suministro de combustible, el alojamiento y el desplazamiento de los patrones de las lanchas. También vigilaba puertos para localizar y sustraer embarcaciones útiles para sus fines, además de seleccionar puntos considerados seguros para la llegada de las lanchas.

Momento de la detención de uno de los implicados / Policía Nacional

La investigación también ha permitido detectar conexiones internacionales, principalmente en Francia, vinculadas a la adquisición de embarcaciones y vehículos que después eran utilizados en España. Este carácter transnacional hizo necesaria la coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos policiales europeos a través de Europol.

Los siete detenidos son hombres de nacionalidad argelina y libia, de entre 25 y 40 años. Seis arrestos se practicaron en la provincia de Alicante y el séptimo en la ciudad francesa de Marsella.

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La investigación continúa abierta.