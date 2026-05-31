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Declarado un incendio forestal en Los Garres

Los equipos continúan trabajando en la zona para controlar y extinguir el fuego.

Incendio forestal en Los Garres

Incendio forestal en Los Garres / Bomberos

Javier Ayala

Javier Ayala

En el mediodía de este domingo se ha originado un incendio forestal en San José de la Montaña, Los Garres (Murcia). El 1-1-2 recibió, a las 12:38 horas, varias llamadas que informaban sobre el avistamiento de una lengua de fuego en la zona conocida como Rambla de los Saltadores.

Al lugar se han desplazado un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, una brigada forestal de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales (UDIF) con un agente medioambiental de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, así como bomberos de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia.

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