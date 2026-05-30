Fuego
Susto en Cartagena por el vagón de un tren que desprendía humo
Todos los pasajeros y el maquinista fueron evacuados sin daños
Un vagón de un tren desprendía humo en Cartagena sobre las ocho de la noche. Según los bomberos de Cartagena, la situación se encuentra fuera de peligro, todas las personas que se encontraban en el interior fueron evacuadas antes de que pudieran tener lugar daños.
Asimismo, los bomberos comunican que el humo que se aprecia en las imágenes no se debe a un incendio. Sale del tejado por algún fallo en la maquinaria del equipo. Subraya que aún no han tenido tiempo de determinar las causas concretas.
Pese a que la situación se encuentre bajo control, se recomienda precaución a todas las personas que tengan que circular por este tramo de la carretera.
- Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: 'Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías
- Primer centro de la Región que suspende las clases por calor: 850 alumnos enviados a casa en Alhama
- Detenidos un funcionario de Archena y un intermediario por expedir a extranjeros certificados de empadronamiento falsos
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a pocos minutos de la capital, con fuego, música y tabernas
- En directo: Jimbee Cartagena-Movistar Inter
- Rompe la mandíbula a golpes a su compañero de celda nada más ingresar en la cárcel de Sangonera
- Médicos de la Región dejarán de operar en la concertada y hacer horas extra desde el lunes
- Arde Bogotá cierra la temporada de HBO Max con su episodio de 'Acoustic Home': desierto y épica en el mejor momento de su carrera