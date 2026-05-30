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Susto en Cartagena por el vagón de un tren que desprendía humo

Todos los pasajeros y el maquinista fueron evacuados sin daños

Un vagón de un tren desprende humo en Cartagena

Un vagón de un tren desprende humo en Cartagena

L. O.

José Arrondo

Un vagón de un tren desprendía humo en Cartagena sobre las ocho de la noche. Según los bomberos de Cartagena, la situación se encuentra fuera de peligro, todas las personas que se encontraban en el interior fueron evacuadas antes de que pudieran tener lugar daños.

Asimismo, los bomberos comunican que el humo que se aprecia en las imágenes no se debe a un incendio. Sale del tejado por algún fallo en la maquinaria del equipo. Subraya que aún no han tenido tiempo de determinar las causas concretas.

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Pese a que la situación se encuentre bajo control, se recomienda precaución a todas las personas que tengan que circular por este tramo de la carretera.

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