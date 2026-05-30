Agarra del cuello y la emprende a patadas contra un vecino en una calle de Molina de Segura para robarle el dinero de su prestación por desempleo

Un hombre de 39 años de edad y con un abultado historial de robos con violencia ha sido condenado a pasar un lustro en la cárcel por agarrar del cuello y emprenderla a patadas contra un vecino en una calle de Molina de Segura para robarle el dinero en efectivo que llevaba encima, que correspondía a su prestación por desempleo.

El episodio aconteció en septiembre de 2024. Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, el sujeto "abordó por la espalda" a su víctima cuando caminaba por la calle Maestro Navillo de Molina de Segura," le propinó una patada en la pierna y le agarró fuertemente por el cuello dejándolo semiinconsciente en el suelo, apoderándose de 350 euros correspondientes a la prestación por desempleo recién cobrada, dejando la cartera vacía tirada en el suelo".

El juicio se aplazó varias veces porque el atacado estaba preso en una cárcel de Francia

"Como consecuencia de estos hechos, el afectado, que ha renunciado a ser indemnizado, sufrió lesiones consistentes en contusión en pierna derecha y ansiedad, lesiones para cuya sanidad solo fue precisa primera y única asistencia facultativa y que tardaron en curar, sin dejar secuelas, 3 días de perjuicio básico", detalla la resolución.

El sujeto fue detenido tres días después del suceso y puesto entonces a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Molina de Segura, en funciones de guardia, que lo mandó entonces a prisión provisional. Ahora hay sentencia, rubricada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia.

Orden europea de investigación

El juicio ha tenido trabas. Primero se fijaron las sesiones del mismo para septiembre de 2025, pero fue suspendido por la incomparecencia del principal testigo y perjudicado, que se encontraba preso en una cárcel de Francia.

"Cursada la correspondiente orden europea de investigación, se solicitó la cooperación de las autoridades francesas para facilitar la declaración del afectado por medio de videoconferencia con la prisión de Mont de Marsanen, donde se encontraba interno", destaca el documento judicial. Entonces se fijó la vista para diciembre, pero se suspendió "por cuestiones técnicas". Al final, ha sido en este 2026.

La víctima declaró por videoconferencia y llegó a decir que tenía dudas de que le hubiese atacado este delincuente, pero que fue la última persona a la que vio antes de perder el conocimiento. El tribunal apunta que "tratándose el acusado de una persona que infunde miedo y temor, la Sala entiende altamente improbable que la víctima identificase en un primer momento al acusado como la persona que cometió el robo haciéndolo a la ligera, sin ajustarse a la verdad, o sin encontrarse absolutamente seguro de ello".

"De otro lado, el acusado ha permanecido a lo largo del todo el procedimiento acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar, sin tan siquiera negar los hechos de primera mano, o dar una versión alternativa y plausible que contrarreste las manifestaciones iniciales del perjudicado", continúa la Sala.

"En cuanto al delito leve de lesiones, considerando la escasa entidad de las lesiones producidas, se impone la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de tres euros, vista la situación económica del acusado, actualmente ingresado en prisión", concreta el documento judicial.