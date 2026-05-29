Rompe la mandíbula a golpes a su compañero de celda nada más ingresar en la cárcel de Sangonera

Un recluso, cuya identidad y edad no han trascendido, rompió a golpes la mandíbula a su compañero de celda y le saltó varios dientes nada más llegar al penal de Sangonera, en Murcia, explican desde la organización Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), que agrupa a funcionarios de prisiones de la Región y de España.

Tal y como detalló este colectivo en un comunicado, los hechos acontecieron el martes, cuando "en el departamento de Ingresos se colocó a dos personas en la misma celda, ya que las directrices de la Secretaría General indican que debe estar acompañado todo interno recién ingresado a fin de evitar suicidios y autolesiones".

"Tras el reparto de la cena los funcionarios escuchan fuertes gritos y al entrar en la celda uno de los internos está gritando muy agresivo y el otro está sangrando por la boca", apuntan desde TAMPM. El afectado fue visto primero por el facultativo destinado en el penal, un doctor que decretó que fuese sacado de la penitenciaría para ser atendido en el hospital, en Urgencias.

Así se hizo. El herido fue custodiado policialmente hasta el centro médico, donde otro profesional determinó que presentaba fractura de mandíbula y la pérdida de varias piezas dentales como consecuencia de la brutal agresión.

Desde TAMPM puntualizan que "hace unos años los internos cumplían de tres a seis días denominados ‘periodo’, en solitario, durante los cuales los funcionarios y técnicos (trabajador social, educador, psicólogo, médico) visitaban al interno y lo conocían determinando cuál sería el departamento más idóneo según su personalidad".

Ahora ya no hay tiempo para eso: "La diferencia es que ahora en menos de 24 horas ya está destinado a un módulo sin conocer más que su apariencia, como el interno que el verano pasado ingresó (muy joven y con apariencia física débil) y al día siguiente se le destinó a un módulo de respeto y por la noche degolló a su compañero con la tapa de una lata de conservas", rememoraron.

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La pelea con rotura de mandíbula no fue el único episodio violento de la semana: el lunes hubo una pelea (con pisotones en la cabeza incluidos) en el comedor en la cual los funcionarios se vieron obligados a mediar, afortunadamente sin sufrir lesiones.