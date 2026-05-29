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Rescatados dos jóvenes perdidos de madrugada en el Castillo de la Asomada de Murcia

Los bomberos localizaron a los chicos gracias al teléfono móvil tras pedir ayuda al 112 desde la zona del Puerto de la Cadena

Zona del Castillo de la Asomada, junto al Puerto de la Cadena

Zona del Castillo de la Asomada, junto al Puerto de la Cadena / L.O.

E.P.

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Murcia han rescatado en la madrugada de este viernes a dos jóvenes que se encontraban desorientados en la zona del Castillo de la Asomada, junto al Puerto de la Cadena.

Los afectados han avisado a las 1.46 horas al 112 de que se habían perdido. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de seis bomberos, que ha logrado rescatar a los jóvenes una hora más tarde gracias a la localización del teléfono móvil.

Al parecer, los jóvenes se habían trasladado hasta el lugar, en la pedanía murciana de El Palmar, desde el municipio de Alcantarilla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias y Bomberos.

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Sobre las 2.45 horas, los dos chicos, ambos en buen estado de salud, ya se encontraban con sus padres, añaden las mismas fuentes.

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