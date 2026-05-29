Sucesos
Rescatados dos jóvenes perdidos de madrugada en el Castillo de la Asomada de Murcia
Los bomberos localizaron a los chicos gracias al teléfono móvil tras pedir ayuda al 112 desde la zona del Puerto de la Cadena
E.P.
Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Murcia han rescatado en la madrugada de este viernes a dos jóvenes que se encontraban desorientados en la zona del Castillo de la Asomada, junto al Puerto de la Cadena.
Los afectados han avisado a las 1.46 horas al 112 de que se habían perdido. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de seis bomberos, que ha logrado rescatar a los jóvenes una hora más tarde gracias a la localización del teléfono móvil.
Al parecer, los jóvenes se habían trasladado hasta el lugar, en la pedanía murciana de El Palmar, desde el municipio de Alcantarilla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias y Bomberos.
Sobre las 2.45 horas, los dos chicos, ambos en buen estado de salud, ya se encontraban con sus padres, añaden las mismas fuentes.
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a pocos minutos de la capital, con fuego, música y tabernas
- Isabel Ayala sustituye a Juan José Pedreño en Salud y Joaquín Buendía releva a Sara Rubira en Agricultura
- Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: 'Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías
- La UDEF detecta sobrecostes en productos de cuatro empresas que suministraban al cirujano de la Arrixaca
- Arde Bogotá cierra la temporada de HBO Max con su episodio de 'Acoustic Home': desierto y épica en el mejor momento de su carrera
- En directo: ElPozo Murcia-Jaén Paraíso Interior
- Dieciocho pedanías de Murcia ganan 6.000 nuevas plazas de autobús: estas son las líneas que mejoran desde el lunes
- El alcalde de La Unión apoya plantarse ante las máquinas si arrancan las obras en la bahía de Portmán