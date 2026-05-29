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Siniestro

Un motorista de 63 años resulta herido grave en un accidente con una furgoneta en Lorca

El accidente ocurrió en la N-340A, junto al cementerio de San Clemente, y el afectado fue trasladado al Hospital Rafael Méndez

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia / EFE | Archivo

L.O.

Un motorista de 63 años ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-340A, a la altura de la avenida de Granada, junto a la entrada del cementerio de San Clemente, en Lorca.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 10.01 horas. Según informaron los alertantes, en el siniestro se vieron implicadas una furgoneta y una motocicleta, y el motorista quedó inconsciente en el suelo tras la colisión.

Lugar donde ha sucedido el siniestro

Lugar donde ha sucedido el siniestro / 112

Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y efectivos de la Guardia Civil. También fue informada la Policía Local de Lorca.

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Los sanitarios atendieron y estabilizaron al herido, que presentaba una conmoción cerebral. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Rafael Méndez de Lorca.

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