Un motorista de 63 años resulta herido grave en un accidente con una furgoneta en Lorca

Un motorista de 63 años ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-340A, a la altura de la avenida de Granada, junto a la entrada del cementerio de San Clemente, en Lorca.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 10.01 horas. Según informaron los alertantes, en el siniestro se vieron implicadas una furgoneta y una motocicleta, y el motorista quedó inconsciente en el suelo tras la colisión.

Lugar donde ha sucedido el siniestro / 112

Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y efectivos de la Guardia Civil. También fue informada la Policía Local de Lorca.

Noticias relacionadas

Los sanitarios atendieron y estabilizaron al herido, que presentaba una conmoción cerebral. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Rafael Méndez de Lorca.