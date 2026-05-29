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La Guardia Civil investiga la presunta agresión de un alumno a un profesor en un instituto de Torre Pacheco

Educación abre un expediente informativo y el centro aplica medidas provisionales mientras se esclarecen los hechos

IES Luis Manzanares de Torre Pacheco

IES Luis Manzanares de Torre Pacheco / L.O.

E.P.

La Guardia Civil ha trasladado a la autoridad judicial las diligencias practicadas en una investigación abierta tras la denuncia de un docente del IES Luis Manzanares, en Torre Pacheco, tras sufrir presuntamente una agresión por parte de un alumno menor de edad, según han confirmado fuentes de la Benemérita.

Por su parte, la Consejería de Educación de la Región de Murcia ha abierto un expediente informativo para esclarecer los hechos.

El incidente tuvo lugar en el transcurso de una clase de Educación Física, mientras los alumnos realizaban una serie de ejercicios. Tras presentarse la denuncia por parte del docente, Inspección Educativa activó el protocolo correspondiente, abriendo un expediente para investigar lo sucedido.

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Como consecuencia de estos hechos, y mientras se mantiene abierta la investigación interna, la dirección del centro y las autoridades educativas ya han aplicado medidas provisionales al alumno.

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